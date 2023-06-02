Директор ЦРУ США тайно посетил Китай в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Китай в прошлом месяце для переговоров с китайскими коллегами, сообщил в пятницу официальный представитель США, что является визитом на самом высоком уровне со стороны представителя администрации Байдена после того, как американскими войсками был сбит китайский воздушный шар-шпион, информирует Reuters, передает УНН.
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«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи разведывательными каналами», — сообщил Reuters чиновник.
Визит главы разведывательного управления США, о котором впервые сообщила Financial Times, состоялся в связи с тем, что администрация президента Джо Байдена настаивала на сохранении открытых линий и планировании встреч между различными высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне и Пекине в условиях напряжённых отношений.
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Министр обороны Ллойд Остин также «кратко» поговорил в пятницу с Ли Шанфу, министром национальной обороны Китая, на ужине, посвященном открытию форума по безопасности в Сингапуре.
Президент Джо Байден часто отправлял Бернса в деликатные поездки для встречи с противниками США. Бернс отправился в москву в конце 2021 года, чтобы обсудить с президентом россии признаки подготовки к новому вторжению в Украину.