Госпогранслужба подготовила мультипликационный поздравления ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости под названием "Моя хата с краю - первым врага встречаю". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГНСУ в Twitter.
Напомним, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Походка Достоинства Марш защитников Украины и многие другие мероприятия.
Празднование начнется в 9:30 Поступью Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной сотни на Майдане Незалежности.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.
В День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.
«Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю»
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