Госпогранслужба подготовила мультипликационный поздравления ко Дню Независимости

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118817 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129509 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120703 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125081 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128055 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152812 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150954 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201120 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Госпогранслужба подготовила мультипликационный поздравления ко Дню Независимости

Госпогранслужба подготовила мультипликационный поздравления ко Дню Независимости

Киев  •  УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости под названием "Моя хата с краю - первым врага встречаю". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГНСУ в Twitter.

Напомним, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Походка Достоинства Марш защитников Украины и многие другие мероприятия.

Празднование начнется в 9:30 Поступью Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной сотни на Майдане Незалежности.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.

В День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.

«Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю»
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО #УКРАЇНА #Ukraine #ДеньНезалежності #IndependenceDay #свято #подія #event #головне #новини #news #прикордонники #border_guards #ДПСУ #Держприкордонслужба pic.twitter.com/g27HJr3Sv5

— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 24, 2019

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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