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Держприкордонслужба підготувала мультиплікаційне привітання до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 13871 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Державна прикордонна служба України приготувала мультиплікаційне привітання до Дня Незалежності під назвою "Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДПСУ у Twitter.

Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 28-му річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться Хода Гідності, Марш захисників України та багато інших заходів.

Святкування розпочнеться о 9:30 Ходою Гідності від кінця вулиці Хрещатик до Алеї Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності о 9:30.

На День Незалежності безпеку забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців.

«Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю»
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО #УКРАЇНА #Ukraine #ДеньНезалежності #IndependenceDay #свято #подія #event #головне #новини #news #прикордонники #border_guards #ДПСУ #Держприкордонслужба pic.twitter.com/g27HJr3Sv5

— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 24, 2019

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