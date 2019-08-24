Держприкордонслужба підготувала мультиплікаційне привітання до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Державна прикордонна служба України приготувала мультиплікаційне привітання до Дня Незалежності під назвою "Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДПСУ у Twitter.
Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 28-му річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться Хода Гідності, Марш захисників України та багато інших заходів.
Святкування розпочнеться о 9:30 Ходою Гідності від кінця вулиці Хрещатик до Алеї Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності о 9:30.
На День Незалежності безпеку забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців.
«Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю»
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