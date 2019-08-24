Україна сьогодні святкує 28-му річницю Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна сьогодні святкує 28-му річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться Хода Гідності, Марш захисників України та багато інших заходів, передає УНН.
Святкування розпочнеться о 9:30 Ходою Гідності від кінця вулиці Хрещатик до Алеї Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності о 9:30.
У святкуванні на Майдані Незалежності візьмуть участь п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України. Після привітання Президента України розпочнеться святковий концерт.
Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик. Також виступить гурт ONUKA, а гімн виконає Тіна Кароль.
Режисерами заходу виступив Алан Бадоєв та Олена Коляденко.
О 10:00 розпочнеться Марш захисників України від парку ім. Тараса Шевченка через Бессарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності.
Організатори Маршу захисників України запрошують киян і гостей міста приєднатися до військових, медиків, родин загиблих, волонтерів, і віддати шану всім, хто боронить Україну, і тим, хто поклав за неї життя.
Нагадаємо, на День Незалежності безпеку забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців.