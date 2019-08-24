Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Независимости

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 70322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 84719 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136465 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125533 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127708 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129926 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153115 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151090 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Независимости

Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Независимости

Киев  •  УНН

 • 16203 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Шествие Достоинства, Марш защитников Украины и много других мероприятий, передает УНН.

Празднование начнется в 9:30 Шествием Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.

В праздновании на Майдане Независимости примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины. После приветствия Президента Украины начнется праздничный концерт.

Специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Также выступит группа ONUKA, а гимн исполнит Тина Кароль.

Режиссерами мероприятия выступил Алан Бадоев и Елена Коляденко.

В 10:00 начнется Марш защитников Украины от парка им. Тараса Шевченко через Бессарабскую площадь, Крещатик до Майдана Незалежности.

Организаторы Марша защитников Украины приглашают киевлян и гостей города присоединиться к военным, медикам, семьям погибших, волонтерам, и отдать дань уважения всем, кто защищает Украину, и тем, кто положил за нее жизнь.

Напомним, в День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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