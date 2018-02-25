Гослекслужба запретила партию вакцины от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи “Приорикс”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте ведомства.
В распоряжении отмечается, что партия вакцины запрещена на основании “установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства”.
По данным Министерства здравоохранения производитель вакцины — итальянский “Фидия Фармацеутици С.П.А.”, а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская ООО “Смит Кляйн Бичем-Биомед”.
МЗ поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.
Контроль за выполнением поручения осуществлять территориальные органы Гослекслужбы. По его невыполнение предусмотрена ответственность.
Как сообщал УНН, в Закарпатской облгосадминистрации поступило письмо с Минсоцполитики о срочном предоставлении документов по принятию решений о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах.