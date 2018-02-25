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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60077 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72535 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75406 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 106348 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100109 просмотра

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Гослекслужба запретила партию вакцины от кори

Гослекслужба запретила партию вакцины от кори

Киев  •  УНН

 • 21783 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи “Приорикс”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте ведомства.

В распоряжении отмечается, что партия вакцины запрещена на основании “установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства”.

По данным Министерства здравоохранения производитель вакцины — итальянский “Фидия Фармацеутици С.П.А.”, а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская ООО “Смит Кляйн Бичем-Биомед”.

МЗ поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Контроль за выполнением поручения осуществлять территориальные органы Гослекслужбы. По его невыполнение предусмотрена ответственность.

Как сообщал УНН, в Закарпатской облгосадминистрации поступило письмо с Минсоцполитики о срочном предоставлении документов по принятию решений о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах.

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