Держлікслужба заборонила партію вакцини від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України партію вакцини від кору, паротиту та краснухи “Пріорікс”. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті відомства.
У розпорядженні зазначається, що партія вакцини заборонена на підставі “встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу”.
За даними Міністерства охорони здоров’я виробник вакцини — італійська “Фідія Фармацеутіці С.П.А.”, а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ “Сміт Кляйн Бічем-Біомед”.
МОЗ доручив реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення.
Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. За його невиконання передбачена відповідальність.
Як повідомляв УНН, до Закарпатської облдержадміністрації надійшов лист з Мінсоцполітики про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках.