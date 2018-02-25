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Держлікслужба заборонила партію вакцини від кору

Держлікслужба заборонила партію вакцини від кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України партію вакцини від кору, паротиту та краснухи “Пріорікс”. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті відомства.

У розпорядженні зазначається, що партія вакцини заборонена на підставі “встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу”.

За даними Міністерства охорони здоров’я виробник вакцини — італійська “Фідія Фармацеутіці С.П.А.”, а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ “Сміт Кляйн Бічем-Біомед”.

МОЗ доручив реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення.

Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. За його невиконання передбачена відповідальність.

Як повідомляв УНН, до Закарпатської облдержадміністрації надійшов лист з Мінсоцполітики про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках.

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