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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67283 просмотра

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7 марта, 08:52 • 117932 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136942 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144495 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130138 просмотра

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Госкомтелерадио обезопасило объекты НОТУ от охраны причастных к РФ частными фирмами

Киев  •  УНН

 • 8873 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Объекты ПАО "НОТУ" будут охраняться исключительно органами полиции, так как по результатам проведенных общественным вещателем тендерных процедур на закупку услуг охраны объектов недвижимости ОАО "НОТУ" в Киеве и в региональных филиалах, тендеры выигрывают частные охранные структуры, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Правительство своим постановлением принял внесение изменений в перечень объектов государственной и других форм собственности, охрана недвижимого имущества которых осуществляется органами полиции охраны на договорной основе ... Так, по результатам проведенных общественным вещателем тендерных процедур на закупку услуг охраны объектов недвижимости ПАО "НОТУ" в г. Киеве и в региональных филиалах, тендеры выигрывают частные охранные структуры, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, с целью устранения юридических коллизий, руководствуясь вопросам обеспечения безопасности объектов информационной сферы от террористической и диверсионной уязвимости, а также обеспечение информационной безопасности государства, возникла необходимость во внесении изменений в это постановление. Проект постановления подготовлен Госкомтелерадио.

Напомним, Наблюдательный Совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пока не освободил от должности председателя правления Общественного вещателя Зураба Аласания.

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