Держкомтелерадіо убезпечило об'єкти НСТУ від охорони причетними до РФ приватними фірмами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Об'єкти ПАТ “НСТУ” охоронятимуться виключно органами поліції, тому що за результатами проведених суспільним мовником тендерних процедур на закупівлю послуг охорони об’єктів нерухомості ПАТ “НСТУ” у м. Києві та в регіональних філіях, тендери виграють приватні охоронні структури, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
“Уряд своєю постановою ухвалив внесення змін до переліку об’єктів державної та інших форм власності, охорона нерухомого майна яких здійснюється виключно органами поліції охорони на договірних засадах... Так, за результатами проведених суспільним мовником тендерних процедур на закупівлю послуг охорони об’єктів нерухомості ПАТ „НСТУ“ у м. Києві та в регіональних філіях, тендери виграють приватні охоронні структури, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, з метою усунення юридичних колізій, керуючись питанням забезпечення безпеки об’єктів інформаційної сфери від терористичної та диверсійної вразливості, а також забезпечення інформаційної безпеки держави, виникла необхідність у внесенні змін до цієї постанови. Проект постанови підготовлено Держкомтелерадіо.
Нагадаємо, Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) поки що не звільнила з посади голови правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.