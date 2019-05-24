Держкомтелерадіо убезпечило об'єкти НСТУ від охорони причетними до РФ приватними фірмами

КИЇВ. 24 травня. УНН. Об'єкти ПАТ “НСТУ” охоронятимуться виключно органами поліції, тому що за результатами проведених суспільним мовником тендерних процедур на закупівлю послуг охорони об’єктів нерухомості ПАТ “НСТУ” у м. Києві та в регіональних філіях, тендери виграють приватні охоронні структури, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.