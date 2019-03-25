Госкомтелерадио не позволило ввезти из РФ 17 антиукраинских книг
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Госкомтелерадио не дало разрешение на ввоз 17 книг, которые содержат признаки антиукраинской пропаганды, передает УНН.
Отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.
Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлено в книгах московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".
В частности, не разрешено ввозить в Украину с целью распространения серии книг по психологии Д. Райгородского (издательство "ИД Бахрах-М"), поскольку эксперты нашли в иллюстрациях и содержании элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Автор неоднократно ссылается в своих книгах на примеры партийных деятелей - Ленина, Сталина, детских прокоммунистических формирований ( "октябрята", пионеры), а в тестах для детей предлагает вопрос о присущих советской эпохе праздники. Книги психолога пестрят высказываниями типа: "Ленин приобрел свою харизму и власть в качестве общепризнанного вождя победившей социалистической революции", "Кремль, этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизируют красная звезда. Ленин в своем Мраморный мавзолеи, охраняемый солдатами, придает ей торжественный характер присутствия увековеченной Революции ... "
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В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это издание не будет распространяться в Украине.
Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузник "Нерассказанная история США" московского издательства "Азбука-Аттикус". Эксперты признали, что книга содержит ряд созданных Рядянской пропагандой мифов об украинском национально-освободительное движение, давно уже розвинченные историками с помощью фактов и документов.
Как сообщал УНН, Госкомтелерадио применило санкции к 9 российских издательств .