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Держкомтелерадіо застосувало санкції до 9 російських видавництв

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Відповідно до рішення РНБО, про застосування антиукраїнських санкцій, Держкомтелерадіо застосувало економічні санкції та інші обмежувальні санкції до 9 російських видавництв та трьох інтернет-порталів, які поширювали пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо застосувало санкції до 9 російських видавництв

“Держкомтелерадіо протягом останніх років здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції антиукраїнського змісту. За результатами моніторингу складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Станом на 20 березня до Переліку внесено 208 видань, випущених 35 російськими видавництвами”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські санкції щодо РФ: які організації потрапили у “чорний список”

За даними Держкомтелерадіо, найактивнішими виробниками пропагандистської антиукраїнської видавничої продукції виявилися російські видавництва ТОВ “ТД Алгоритм” (ООО “ТД Алгоритм”), ЗАТ “Книжковий світ” (ЗАО “Книжный мир”), ТОВ “Видавництво “Ексмо” (ООО “Издательство “Эксмо”), ТОВ “Видавництво “Віче” (ООО “Вече”), ТОВ “Видавництво Центрполіграф” (ООО “Издательство Центрполиграф”), ТОВ “Видавництво Яуза” (ООО “Издательство Яуза”), ТОВ “Видавництво АСТ” (ООО “Издательство АСТ”), ТОВ “Видавничий дім “Пітер” (ООО “Издательский дом “Питер”), ТОВ “Яуза-прес” (ООО “Яуза-пресс”).

Санкції введено терміном на три роки.

Також до санкційних списків потрапили три юридичні особи, які через свої інтернет-портали поширюють антиукраїнську пропаганду: ТОВ “Лабіринт.Ру” (ООО “Лабиринт.Ру”), ТОВ “ЛітРес” (ООО “ЛитРес”) та ТОВ “Рексофт” (ООО “Рексофт”), який є власником ресурсу “Озон.Ру”. Відтепер, Інтернет-провайдерам заборонено надавати послуги з доступу користувачів Інтернету до цих ресурсів.

Нагадаємо, 21 березня, набув чинності указ президента № 82/2019 про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Відповідний Указ опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.

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