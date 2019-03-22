Держкомтелерадіо застосувало санкції до 9 російських видавництв

КИЇВ. 22 березня. УНН. Відповідно до рішення РНБО, про застосування антиукраїнських санкцій, Держкомтелерадіо застосувало економічні санкції та інші обмежувальні санкції до 9 російських видавництв та трьох інтернет-порталів, які поширювали пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.