Українські санкції щодо РФ: які організації потрапили у "чорний список"

Зокрема, до санкційного списку включили російські суднобудівні організації (Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, Суднобудівний завод "Залив", Ярославський суднобудівний завод), конструкторські бюро ("Корал"), хімкомпанії ("Титанактив"), літакобудівні компанії (Російська літакобудівна корпорація МіГ), науково-виробничі об’єднання ("Ізолятор", "Базальт"), низка видавництв ("Ексмо", "Віче", "ЛітРес", "Видавництво АСТ"), музеїв (Державний музей героїчної оборони Севастополя, Севастопольський художній музей імені Михайла Павловича Крошицького, Державний історико-археологічний музейзаповідник "Херсонес Таврійський", Кримський етнографічний музей), банків (Сбербанк, ВТБ Банк, "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", БМ-2018), санаторіїв ("Дюльбер", "Ай-Петрі").

Крім того, санкції запровадили проти "Яндексу", Федеральної служби з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ, Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії.

Також до санаційного списку ввійшли компанії, зареєстровані за кордоном: White Seal Holdings Ltd, Letan Investments Limited, Ohna Holdings Limited на Кіпрі, Bimersano Services Ltd, Tolexis Enterprises AG, SPitch AG у Швейцарії, Novastal Prim у Молдові, B-Finance Ltd на Віргінських островах, "Внєшторгсервіс" в Ізраїлі.

У більшості випадків санкції запроваджено на три роки, хоча є й винятки - для чотирьох банків економічні обмеження діятимуть лише два роки.

Нагадаємо, Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій.