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Держкомтелерадіо не дозволив ввезти з РФ 17 антиукраїнських книг

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення 17 книг, які містять ознаки антиукраїнської пропаганди, передає УНН. 

Держкомтелерадіо не дозволив ввезти з РФ 17 антиукраїнських книг

Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин та комуністичного тоталітарного режиму виявлено у книгах московських видавництв "Синдбад", ТОВ "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" та самарського видавництва "ИД Бахрах-М".

Зокрема, не дозволено ввозити в Україну з метою розповсюдження серії книжок з психології Д. Райгородського (видавництво "ИД Бахрах-М"), оскільки експерти знайшли в ілюстраціях та змісті елементи пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Автор неодноразово посилається у своїх книгах на приклади партійних діячів – Леніна, Сталіна, дитячих прокомуністичних формувань ("жовтенята", піонери), а у тестах для дітей пропонує питання про притаманні радянській добі державні свята. Книги психолога рясніють висловлюваннями на кшталт: "Ленин приобрел свою харизму и власть в качестве общепризнанного вождя победившей социалистической революции", "Кремль, этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизируют красная звезда. Ленин в своем мраморном мавзолее, охраняемом солдатами, придает ей торжественный характер присутствия увековеченной Революции…"

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У передмові до книги Михайла Булгакова "Мастер и Маргарита" видавництво "Азбука-Аттикус" пропагує представників російського кіно Юрія Кару, Миколу Бурляєва, Валентина Гафта, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це видання не буде розповсюджуватися в Україні.

Також відмовлено у наданні дозволу на ввезення книги Олівера Стоуна та Пітера Кузника "Нерассказанная история США" московського видавництва "Азбука-Аттикус". Експерти визнали, що книга містить низку створених рядянською пропагандою міфів про український національно-визвольний рух, які давно вже розвінчені істориками за допомогою фактів і документів.

Як повідомляв УНН, Держкомтелерадіо застосувало санкції до 9 російських видавництв

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