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Госдума проголосовала о прекращении участия России в ДРСМД

Киев • УНН

 • 6980 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Госдума во вторник приняла закон о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, пишет УНН.

Госдума проголосовала о прекращении участия России в ДРСМД

Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого нужно вернуться к выполнению договоренностей. О договоре о ракетах Столтенберг заговорил в контексте наращивания присутствия НАТО в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что сейчас наступили “непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности”, в которых приходится “адаптироваться”.

# Заседание : Депутаты поддержал решение Президента РФ в Приостановление ДРСМД. Это стало ответным шагом на действия США.

При этом России не выходит из Договора, а только приостанавливает его. Решение о возобновление остается за Президентом России pic.twitter.com/b3CqejdEtL

— Государственная Дума (@dumagovru) 18 июня 2019 г.

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