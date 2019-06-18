Госдума проголосовала о прекращении участия России в ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Госдума во вторник приняла закон о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, пишет УНН.
Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.
Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня.
Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого нужно вернуться к выполнению договоренностей. О договоре о ракетах Столтенберг заговорил в контексте наращивания присутствия НАТО в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что сейчас наступили “непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности”, в которых приходится “адаптироваться”.
# Заседание : Депутаты поддержал решение Президента РФ в Приостановление ДРСМД. Это стало ответным шагом на действия США.
При этом России не выходит из Договора, а только приостанавливает его. Решение о возобновление остается за Президентом России pic.twitter.com/b3CqejdEtL