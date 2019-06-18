Держдума проголосувала про припинення участі Росії в ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Держдума у вівторок прийняла закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), проект якого був внесений президентом РФ Володимиром Путіним, пише УНН.
Дане рішення було прийнято за підтримки всіх думських фракцій, за закон проголосували 417 депутатів, один утримався.
Згідно з текстом, Росія призупиняє дію договору. У ньому також уточнюється, що рішення про відновлення Росією дії даного документа буде прийматися главою держави. Закон повинен набути чинності з дня його офіційного опублікування.
Рада Федерації може розглянути закон на засіданні 26 червня.
Нещодавно генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг звернувся до Росії із закликом врятувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Для цього потрібно повернутися до виконання домовленостей. Про договір про ракети Столтенберг заговорив в контексті нарощування присутності НАТО в Європі. Генсек альянсу підкреслив, що зараз настали “непередбачувані для покоління часи в плані безпеки”, до яких доводиться “адаптуватися”.
#Заседание: Депутаты поддержали решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД. Это стало ответным шагом на действия США.
При этом Россия не выходит из Договора, а только приостанавливает его. Решение о возобновлении остается за Президентом России pic.twitter.com/b3CqejdEtL