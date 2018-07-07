Госдепартамент утверждает, что в России подавляется свобода прессы

“Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, воплощая в жизнь закон об ”иностранных агентах“, были адресно выбраны в качестве мишеней “Радио Свободная Европа /Радио Свобода” и “Голос Америки”, — отметила она в распространенном в пятницу заявлении.

По словам Нойерт, “Госдума 3 мая сделала еще один шаг к принятию поправок в закон, который распространяет понятие ”иностранный агент“ на физических лиц, участвующих в подготовке материалов для СМИ”. “Это позволит российскому правительству сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров в отместку за их работу”, — утверждает руководитель пресс-службы. “США вновь призывают правительство России выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах, с уважением относиться к реализации основных свобод, в том числе свободы выражения мнений”, — отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к “иностранных агентов”, если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.