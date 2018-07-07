Держдепартамент стверджує, що в Росії пригнічується свобода преси

"Уряд Росії продовжує придушувати свободу преси і незалежність засобів масової інформації. Ми засуджуємо те, що в Росії, втілюючи в життя закон про "іноземних агентів", були адресно обрані в якості мішеней "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та "Голос Америки", - зазначила вона в поширеному в п'ятницю заяві.

За словами Нойєрт, "Держдума 3 травня зробила ще один крок до прийняття поправок до закону, які поширюють поняття "іноземний агент" на фізичних осіб, які беруть участь у підготовці матеріалів для ЗМІ". "Це дозволить російському уряду зробити своєю мішенню незалежних журналістів і блогерів у помсту за їх роботу", - стверджує керівник прес-служби. "США знову закликають уряд Росії виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до Гельсінського заключного акту і Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, з повагою ставитися до реалізації основоположних свобод, у тому числі свободи вираження думок", - зазначила керівник прес-служби Держдепартаменту.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до “іноземних агентів”, якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.