Госдеп США призвал Украину удвоить усилия на реформы в годовщину Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр в своем заявлении призвала украинских лидеров удвоить усилия для выполнения реформ в стране, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа США.
"Четыре года назад украинцы всех слоев общества и всех регионов страны объединились на Майдане, чтобы требовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе.
Десятки украинцев - "Небесная сотня" - отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине", - говорится в заявлении Науэр.
Кроме того, она отметила, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Украину в борьбе с продолжающейся российской агрессией, в результате которой погибло более 10 000 человек и было перемещено более 1,6 миллиона украинцев.
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"За последние четыре года Украина сделала важные шаги, но впереди еще много работы, чтобы выполнить обещание Майдана и разблокировать потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить свои усилия по осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - призвали в Госдепе.