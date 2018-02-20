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Держдеп США закликав Україну подвоїти зусилля на реформи у річницю Майдану

Держдеп США закликав Україну подвоїти зусилля на реформи у річницю Майдану

Київ • УНН

 • 9589 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Науер у своїй заяві закликала українських лідерів подвоїти зусилля для виконання реформ у країні, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу США.

"Чотири роки тому українці усіх верств населення і всіх регіонів країни об'єдналися на Майдані, щоб вимагати від свого уряду визнання вибору громадян України приєднатися до Європи.

Десятки українців – "Небесна сотня" - віддали своє життя на Майдані за мрію про кращу Україну," - йдеться в заяві Науер.

Крім того, вона зазначила, що Сполучені Штати будуть і надалі будуть підтримувати Україну в боротьбі з триваючою російською агресією, в результаті якої загинуло більше 10 000 осіб і було переміщено понад 1,6 мільйона українців.

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"За останні чотири роки Україна зробила важливі кроки, але попереду ще багато роботи, щоб виконати обіцянку Майдану і розблокувати потенціал України. Сполучені Штати закликають лідерів України подвоїти свої зусилля зі здійснення глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, необхідних для створення стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної країни, яку заслуговують українці," - закликала вона.

 

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