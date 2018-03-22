Госдеп США отреагировал на обвинения РФ по делу Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря Госдепа Хизер Нойерт.
“Соединенные Штаты и Великобритания правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности подражают знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.”, — отметила Нойерт.
Как сообщал УНН, официальный представитель Госдепартамента США, недавно повышена до и. о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии Хизер Нойерт заявила, что выборы в России нарушали много человеческих свобод.