“Соединенные Штаты и Великобритания правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности подражают знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.”, — отметила Нойерт.

Как сообщал УНН, официальный представитель Госдепартамента США, недавно повышена до и. о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии Хизер Нойерт заявила, что выборы в России нарушали много человеческих свобод.