“Сполучені Штати та Британія правильно зробили, що не відправили наших послів на брифінг до МЗС Росії для заслуховування безглуздих обвинувачень та неправдоподібних заперечень. Росія була відповідальною за напад нервово-паралітичною речовиною. Спроби заперечення відповідальності наслідують знайомий сценарій: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг і т.д.”, — зазначила Найєрт.

Як повідомляв УНН, офіційний представник Держдепартаменту США, нещодавно підвищена до в. о. заступника держсекретаря з питань дипломатії Гізер Нойєрт заявила, що вибори у Росії порушували багато людських свобод.