Держдеп США відреагував на звинувачення РФ у справі Скрипаля

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Державному департаменті США порівняли спробу Росії заперечити свою відповідальність за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля із невизнанням вини за незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт речниці Держдепу Хізер Нойєрт.

“Сполучені Штати та Британія правильно зробили, що не відправили наших послів на брифінг до МЗС Росії для заслуховування безглуздих обвинувачень та неправдоподібних заперечень. Росія була відповідальною за напад нервово-паралітичною речовиною. Спроби заперечення відповідальності наслідують знайомий сценарій: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг і т.д.”, — зазначила Найєрт.

Як повідомляв УНН, офіційний представник Держдепартаменту США, нещодавно підвищена до в. о. заступника держсекретаря з питань дипломатії Гізер Нойєрт заявила, що вибори у Росії порушували багато людських свобод.

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