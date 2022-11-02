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Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО Финляндии

Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО Финляндии

Киев • УНН

 • 235158 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу управляемых ракетных систем залпового огня (РСЗО) и соответствующего оборудования к ним Финляндии в рамках соглашения, ориентировочная стоимость которого составляет 535 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Финляндия намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для увеличения своих национальных запасов, укрепляя возможности сухопутной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметил Пентагон, увеличение национальных запасов оружия в Финляндии "имеет решающее значение для обороны и сдерживания из-за ухудшенной ситуации в Европе".

Сообщается, что главным подрядчиком сделки станет американская компания Lockheed Martin Corp.

Напомним

В конце июля Госдеп США одобрил потенциальную продажу вооружения и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов Нидерландам, Австралии, Объединенным Арабским Эмиратам, а также Кувейту.

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