Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу управляемых ракетных систем залпового огня (РСЗО) и соответствующего оборудования к ним Финляндии в рамках соглашения, ориентировочная стоимость которого составляет 535 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Финляндия намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для увеличения своих национальных запасов, укрепляя возможности сухопутной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметил Пентагон, увеличение национальных запасов оружия в Финляндии "имеет решающее значение для обороны и сдерживания из-за ухудшенной ситуации в Европе".
Сообщается, что главным подрядчиком сделки станет американская компания Lockheed Martin Corp.
Напомним
В конце июля Госдеп США одобрил потенциальную продажу вооружения и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов Нидерландам, Австралии, Объединенным Арабским Эмиратам, а также Кувейту.