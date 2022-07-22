У США схвалили продаж зброї чотирьом країнам на 2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Державний департамент США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів, включаючи ракети Patriot для Нідерландів, крилаті ракети для Австралії та обладнання для океанографічного спостереження для Об’єднаних Арабських Еміратів, а також Кувейту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За словами Пентагону, пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot та відповідне обладнання. У разі завершення угоди Raytheon Technologies стане головним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 мільярда доларів.
Австралії було схвалено придбати 80 спільних ракет повітря-поверхня Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Виготовлені компанією Lockheed Martin Corp, ракети можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може коштувати 235 мільйонів доларів.
Об’єднаним Арабським Еміратам було схвалено придбати систему обладнання для океанографічного спостереження, яка включає багатосайтові датчики та засоби віддаленого збору даних, загальною вартістю 206 мільйонів доларів. Lockheed Martin є головним підрядником цієї системи.
Державний департамент також дозволив продаж Кувейту різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів. Зброя включає ракети «повітря-повітря», бомби та комплекти, які роблять бомби більш точними та смертоносними.
Агентство Пентагону зі співробітництва у сфері оборони та безпеки повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер.
Попри схвалення Державного департаменту, повідомлення не вказує на підписання контракту чи завершення переговорів.
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