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Голова МЗС Франції про допомогу Україні: прямують ще шість САУ Caesar

Голова МЗС Франції про допомогу Україні: прямують ще шість САУ Caesar

Київ • УНН

 • 178378 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Ще шість САУ Caesar, які президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Україні під час свого візиту до Києва 16 червня, уже "прямують". Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує УНН з посиланням на BFM TV.

Деталі

Колонна повідомила комітету французького Сенату з питань закордонних справ, оборони та збройних сил, що 12 самохідних артилерійських установок Caesar "вже доставлені", а "інші шість прямують". Очікувану дату поставки зброї до країни голова МЗС Франції не повідомила.

Цитата

"На національному рівні Франція відіграє значну роль, навіть якщо ми менше за інших наголошуємо на тому, що ми робимо. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - наголосила Колонна.

Довідка

Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю Forbes, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.

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