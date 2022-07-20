Голова МЗС Франції про допомогу Україні: прямують ще шість САУ Caesar

Деталі

Колонна повідомила комітету французького Сенату з питань закордонних справ, оборони та збройних сил, що 12 самохідних артилерійських установок Caesar "вже доставлені", а "інші шість прямують". Очікувану дату поставки зброї до країни голова МЗС Франції не повідомила.

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"На національному рівні Франція відіграє значну роль, навіть якщо ми менше за інших наголошуємо на тому, що ми робимо. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - наголосила Колонна.

Довідка

Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю Forbes, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.