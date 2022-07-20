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Глава МИД Франции о помощи Украине: направляються еще шесть САУ Caesar

Глава МИД Франции о помощи Украине: направляються еще шесть САУ Caesar

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Еще шесть САУ Caesar, которые президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине во время своего визита в Киев 16 июня, уже "направляются". Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, информирует УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Колонна сообщила комитету французского Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar "уже доставлены", а "остальные шесть направляются". Ожидаемую дату поставки оружия в страну глава МИД Франции не сообщила.

Цитата

"На национальном уровне Франция играет значительную роль, даже если мы меньше других подчеркиваем то, что мы делаем. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - подчеркнула Колонна.

Справка

Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Forbes, что поставка вооружения в Украину идет, и впоследствии его будет больше.

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