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В США одобрили продажу оружия четырем странам на 2 млрд долларов

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вооружения и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов, включая ракеты Patriot для Нидерландов, крылатые ракеты для Австралии и оборудование для океанографического наблюдения для Объединенных Арабских Эмиратов, а также Кувейта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Пентагона, пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения сделки Raytheon Technologies станет главным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

Австралии было одобрено приобрести 80 совместных ракет воздух-поверхность Standoff Missiles или крылатых ракет повышенной дальности. Изготовленные компанией Lockheed Martin Corp ракеты могут запускаться с F/A-18 Super Hornets и F-35. Это соглашение может стоить 235 миллионов долларов.

Эмиратам было одобрено приобрести систему оборудования для океанографического наблюдения, которая включает в себя многосайтовые датчики и средства удаленного сбора данных, общей стоимостью 206 миллионов долларов. Lockheed Martin является основным подрядчиком этой системы.

Государственный департамент также разрешил продажу Кувейта разнообразных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму 397 миллионов долларов. Оружие включает ракеты «воздух-воздух», бомбы и комплекты, которые делают бомбы более точными и смертоносными.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности сообщило Конгресс о возможной продаже в четверг.

Несмотря на одобрение Государственного департамента, уведомление не указывает на подписание контракта или завершение переговоров.

Напомним

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