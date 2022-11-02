Держдеп США схвалив потенційний продаж РСЗВ Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державний департамент США схвалив потенційний продаж керованих ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та відповідного обладнання до них Фінляндії в рамках угоди, орієнтовна вартість якої становить 535 мільйонів доларів. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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"Фінляндія має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для збільшення своїх національних запасів, зміцнюючи можливості сухопутної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначив Пентагон, збільшення національних запасів зброї у Фінляндії "має вирішальне значення для оборони та стримування через погіршену безпекову ситуацію в Європі".
Повідомляється, що головним підрядником угоди стане американська компанія Lockheed Martin Corp.
Нагадаємо
Наприкінці липня Держдеп США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів Нідерландам, Австралії, Об’єднаним Арабським Еміратам, а також Кувейту.