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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Держдеп США схвалив потенційний продаж РСЗВ Фінляндії

Держдеп США схвалив потенційний продаж РСЗВ Фінляндії

Київ • УНН

 • 235160 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державний департамент США схвалив потенційний продаж керованих ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та відповідного обладнання до них Фінляндії в рамках угоди, орієнтовна вартість якої становить 535 мільйонів доларів. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Фінляндія має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для збільшення своїх національних запасів, зміцнюючи можливості сухопутної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначив Пентагон, збільшення національних запасів зброї у Фінляндії "має вирішальне значення для оборони та стримування через погіршену безпекову ситуацію в Європі".

Повідомляється, що головним підрядником угоди стане американська компанія Lockheed Martin Corp.

Нагадаємо

Наприкінці липня Держдеп США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів Нідерландам, Австралії, Об’єднаним Арабським Еміратам, а також Кувейту.

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