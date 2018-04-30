Госдеп: вопрос замены контингента США в Сирии на силы арабских стран требует проработки

“Мы должны убедиться в том, что правильно всё понимаем. Это в буквальном смысле ситуация, где нужно дважды отмерить и один отрезать, ведь так?”- сказал новоназначенный государственный секретарь, стенограмму высказываний которого распространил Госдепартамент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона заявил об усилении борьбы с ИГ в Сирии

“Так что я хочу убедиться в том, что наши политические намерения полностью совпадают, и когда это произойдет мы сядем и проведем переговоры о том, как лучше это реализовать. Как я уже говорил, этим занимается не только Америка, страны Персидского залива работают вместе с нами, чтобы позаботиться о своем регионе”, - пояснил шеф американской дипломатии.

Напомним, 19 апреля телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Госсекретарь Майкл Помпео и новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии. Источники The Wall Street Journal утверждали, что соответствующее обращение было отправлено Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.

На следующий день глава МИД Саудовской Аравии заявил, что в Эр-Рияде обсуждали отправку военных в Сирию.