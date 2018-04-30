Госдеп: вопрос замены контингента США в Сирии на силы арабских стран требует проработки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Соединенные Штаты намерены тщательно проработать и обсудить с властями стран Персидского залива возможность переброски их военного контингента в Сирию на территории, где в настоящее время развернуты американские ВС. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов по пути из Саудовской Аравии в Израиль, передает УНН.
“Мы должны убедиться в том, что правильно всё понимаем. Это в буквальном смысле ситуация, где нужно дважды отмерить и один отрезать, ведь так?”- сказал новоназначенный государственный секретарь, стенограмму высказываний которого распространил Госдепартамент.
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“Так что я хочу убедиться в том, что наши политические намерения полностью совпадают, и когда это произойдет мы сядем и проведем переговоры о том, как лучше это реализовать. Как я уже говорил, этим занимается не только Америка, страны Персидского залива работают вместе с нами, чтобы позаботиться о своем регионе”, - пояснил шеф американской дипломатии.
Напомним, 19 апреля телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Госсекретарь Майкл Помпео и новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии. Источники The Wall Street Journal утверждали, что соответствующее обращение было отправлено Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.
На следующий день глава МИД Саудовской Аравии заявил, что в Эр-Рияде обсуждали отправку военных в Сирию.