Держдеп: питання заміни контингенту США в Сирії на сили арабських країн вимагає опрацювання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сполучені Штати мають намір ретельно опрацювати і обговорити з владою країн Перської затоки можливість перекидання їх військового контингенту до Сирії на території, де в даний час розгорнуті американські ВС. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, відповідаючи на питання журналістів дорогою з Саудівської Аравії в Ізраїль, інформує УНН.
“Ми повинні переконатися в тому, що правильно все розуміємо. Це в буквальному сенсі ситуація, де потрібно двічі відміряти і один відрізати, адже так?” — сказав новопризначений державний секретар, стенограму висловлювань якого поширив Держдепартамент.
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“Так що я хочу переконатися в тому, що наші політичні наміри повністю збігаються, і коли це станеться ми сядемо і проведемо переговори щодо того, як краще це реалізувати. Як я вже говорив, над цим працює не тільки Америка, країни Перської затоки працюють разом з нами, щоб подбати про свій регіон”, — пояснив шеф американської дипломатії.
Нагадаємо, 19 квітня телекомпанія CNN з посиланням на обізнані джерела повідомила, що Держсекретар Майкл Помпео та новий помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон активно просувають в адміністрації план формування арабських стабілізаційних сил на зміну американському обмеженому контингенту в Сирії. Джерела видання The Wall Street Journal стверджували, що відповідне звернення було відправлено Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.
На наступний день голова МЗС Саудівської Аравії заявив, що в Ер-Ріяді обговорювали відправку військових до Сирії.