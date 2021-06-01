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Госбюджет за пять месяцев свели с дефицитом в 32,5 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-май 2021 года достиг 32,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 31,3 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Госбюджет за пять месяцев свели с дефицитом в 32,5 млрд грн

Цитата:

"За январь-май 2021 года осударственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 32,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 31,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 млрд гривен" , - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

Детали

По оперативным данным ГКСУ, в общий фонд государственного бюджета за первые пять месяцев 2021 года поступило 421,0 млрд грн, план перевыполнен на 4,5% (+18,3 млрд грн).

За январь-май 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета при этом, как указано, составляли 454,7 млрд грн или 92,6% от росписи отчетного периода. "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2021 год составляли 192,5 млрд грн или 73,4% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156,0 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 40,0 млрд грн (1,0 млрд долл. и 349,2 млн евро).

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Из внешних источников привлечено 36,5 млрд грн, в частности:

  • 34,7 млрд грн (1,25 млрд долл.) Путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых
  • 0,4 млрд грн (15,0 млн долл.) Получения средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
  • 1,1 млрд грн (40,0 млн долл.) Получения средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";
  • 0,1 млрд грн (5,0 млн долл.) Получения средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта" Модернизация системы социальной поддержки населения Украины ".
  • 0,1 млрд грн (3,6 млн долл.) Получения средств от МБРР в рамках программы "Дополнительное финансирование проекта" Улучшение здравоохранения на службе у людей ".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-май 2021 года, как отмечается, составляли 170,5млрд грн (98,0% плана), платежи по обслуживанию - 64,4 млрд грн (99,4% плана). "В мае текущего года Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам в сумме 40,8 млн долл.", - указали в Минфине.

Дополнение

План по расходам опять не выполнен - эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансироваие расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.

Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.

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