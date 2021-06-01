Держбюджет за п'ять місяців звели з дефіцитом у 32,5 млрд грн

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“За січень-травень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 32,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд — з дефіцитом у сумі 31,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 86,5 млрд гривень”, — повідомили у Мінфіні з посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Деталі

За оперативними даними ДКСУ, до загального фонду державного бюджету за перші п’ять місяців 2021 року надійшло 421,0 млрд грн, план перевиконано на 4,5% (+18,3 млрд грн).

За січень-травень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету при цьому, як вказано, становили 454,7 млрд грн або 92,6% від розпису звітного періоду. “Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень”, — запевнили у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2021 року становили 192,5 млрд грн або 73,4% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156,0 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 40,0 млрд грн (1,0 млрд дол. та 349,2 млн євро).

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Із зовнішніх джерел залучено 36,5 млрд грн, зокрема:



34,7 млрд грн (1,25 млрд дол.) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,875% річних;



0,4 млрд грн (15,0 млн дол.) отримання коштів позики МБРР у межах проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”;



1,1 млрд грн (40,0 млн дол.) отримання коштів позики МБРР у межах проекту “Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19”;



0,1 млрд грн (5,0 млн дол.) отримання коштів позики МБРР у межах проекту “Додаткове фінансування для проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.



0,1 млрд грн (3,6 млн дол.) отримання коштів від МБРР у межах програми “Додаткове фінансування Проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей”.



При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2021 року, як зазначається, становили 170,5 млрд грн (98,0% плану), платежі з обслуговування — 64,4 млрд грн (99,4% плану). "У травні поточного року Україна здійснила першу виплату за державними деривативами у сумі 40,8 млн дол.", - вказали у Мінфіні.

Доповнення

План за видатками знову не виконано - ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.

Додамо, дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.