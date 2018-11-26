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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92817 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 104996 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132940 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Госбюджет-2019: Павелко рассказал, чего ждать жителям Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 12506 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Для Днепропетровской области Госбюджетом на 2019 год предусмотрено свыше 3,3 млрд грн на ремонт дорог, обеспечение жильем детей-сирот, строительство метрополитена и нового аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал глава бюджетного комитета ВР, народный депутат Андрей Павелко, передает УНН.

Он уточнил, в госбюджете на следующий год предусмотрены 2 млрд грн на ремонт дороги Днепр-Решетиловка.

Также, предусмотрены 690,4 млн грн на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности, написал Павелко, отметив, что в текущем году на эти нужды было предусмотрено порядка 553,4 млн грн.

Глава бюджетного комитета ВР также уточнил, что в общем фонде бюджета заложены 232 млн грн на завершение строительства метрополитена в Днепре.

"Почти 78 млн грн в бюджете предусмотрено на развитие в Днепропетровской области домов семейного типа и обеспечение жильем детей-сирот, на поддержку которых отдельно также запланировано в госбюджете еще 131,8 млн грн", - написал он.

Павелко добавил, что Госбюджетом на следующий год предусмотрено 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта.

"Украина может спокойно готовится к Новому году с понятными и сбалансированными финансовыми показателями развития", - резюмировал глава бюджетного комитета ВР.

Как писал УНН, НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко

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