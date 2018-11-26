Госбюджет-2019: Павелко рассказал, чего ждать жителям Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Для Днепропетровской области Госбюджетом на 2019 год предусмотрено свыше 3,3 млрд грн на ремонт дорог, обеспечение жильем детей-сирот, строительство метрополитена и нового аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал глава бюджетного комитета ВР, народный депутат Андрей Павелко, передает УНН.
Он уточнил, в госбюджете на следующий год предусмотрены 2 млрд грн на ремонт дороги Днепр-Решетиловка.
Также, предусмотрены 690,4 млн грн на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности, написал Павелко, отметив, что в текущем году на эти нужды было предусмотрено порядка 553,4 млн грн.
Глава бюджетного комитета ВР также уточнил, что в общем фонде бюджета заложены 232 млн грн на завершение строительства метрополитена в Днепре.
"Почти 78 млн грн в бюджете предусмотрено на развитие в Днепропетровской области домов семейного типа и обеспечение жильем детей-сирот, на поддержку которых отдельно также запланировано в госбюджете еще 131,8 млн грн", - написал он.
Павелко добавил, что Госбюджетом на следующий год предусмотрено 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта.
"Украина может спокойно готовится к Новому году с понятными и сбалансированными финансовыми показателями развития", - резюмировал глава бюджетного комитета ВР.
Как писал УНН, НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко.