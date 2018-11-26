Держбюджет-2019: Павелко розповів, чого чекати жителям Дніпропетровської області

Він уточнив, що в держбюджеті на наступний рік передбачено 2 млрд грн на ремонт дороги Дніпро-Решетилівка.

Також, передбачені 690,4 млн грн на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності, написав Павелко, зазначивши, що в поточному році на ці потреби було передбачено близько 553,4 млн грн.

Глава бюджетного комітету ВР також уточнив, що в загальному фонді бюджету закладено 232 млн грн на завершення будівництва метрополітену в Дніпрі.

"Майже 78 млн грн в бюджеті передбачено на розвиток в Дніпропетровській області будинків сімейного типу та забезпечення житлом дітей-сиріт, на підтримку яких окремо також заплановано в держбюджеті ще 131,8 млн грн", - написав він.

Павелко додав, що Держбюджетом на наступний рік передбачено 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту.

"Україна може спокійно готуватися до Нового року зі зрозумілими і збалансованими фінансовими показниками розвитку", - резюмував глава бюджетного комітету ВР.

Як писав УНН, НАЗК не заявляла про конфлікт інтересів у Павелка.