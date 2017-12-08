Госбюджет-2018: минималка вырастет до 3,7 тысячи гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в месячном размере вырастет до 3723 гривен. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законе о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
В частности, согласно тексту закона, в 2018 году минимальная заработная плата будет установлена:
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- в месячном размере: с 1 января - 3723 гривны;
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- в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривны.
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Кроме того, законом предусматривается, что Кабинет министров на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета по итогам I квартала рассмотрит вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.
Как сообщал УНН, 7 декабря после 23 часов Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.