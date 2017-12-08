Держбюджет-2018: мінімалка зросте до 3,7 тисячі гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі зросте до 3723 гривень. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законі про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Зокрема, відповідно тексту закону, у 2018 році мінімальна заробітна плата буде установлена:
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- у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;
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- у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.
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Крім того, законом передбачається, що Кабінет міністрів на основі моніторингу виконання Державного бюджету за підсумками І кварталу розгляне питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.
Як повідомляв УНН, 7 грудня після 23 години Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.