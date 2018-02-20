Госдолг Украины превысил отметку в два триллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Государственный гарантированный долг Украины составляет уже 2 триллиона 100 млрд гривен. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - сказала она.
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Как сообщал УНН, по состоянию на 1 февраля 2018 международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.