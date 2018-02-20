Держборг України перетнув позначку у два трильйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Державний гарантований борг України сягає вже 2 трильйони 100 млрд гривень. Про це повідомила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
“Державний гарантований борг обліковується уже трильйонами. На сьогодні він сягає 2,1 трильйони гривень”, — сказала вона.
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Як повідомляв УНН, станом на 1 лютого 2018 року міжнародні резерви України становили 18,4 млрд доларів, скоротившись на 2%.