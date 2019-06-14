Государственную пограничную службу Украины возглавил Дейнеко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко, подписав соответствующий указ, передает УНН.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №403/ 2019.
Отметим, что Дайнеко имеет звание полковника.
Кроме того, он награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (20 июня 2014) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.
Напомним, Президент назначил новых руководителей Нацгвардии.