Государственную пограничную службу Украины возглавил Дейнеко

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №403/ 2019.

Отметим, что Дайнеко имеет звание полковника.

Кроме того, он награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (20 июня 2014) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.

Напомним, Президент назначил новых руководителей Нацгвардии.