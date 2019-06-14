Державну прикордонну службу України очолив Дейнеко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко, підписавши відповідний указ, передає УНН.
"Призначити Дейнека Сергія Васильовича Головою Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №403/2019.
Відзначимо, що Дейнеко має звання полковника.
Крім того, він нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня (20 червня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу.
Нагадаємо, Президент призначив нових керівників Нацгвардії.