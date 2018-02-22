Государственные геологические компании закончили год с прибылью в 10 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По итогам 2017 года государственные геологические предприятия получили 10 млн гривен прибыли. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции в.и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, передает УНН.
“В сферу управления Госгеонедр входит 21 государственное предприятие. В 2017 году общая прибыль этих предприятий составил около 10 млн грн. При этом 2016 год эти предприятия закончили с убытком в 6 млн грн”, — сказал он.
Напомним, Бразилия выразила заинтересованность в обсуждении возможных проектов по разработке полезных ископаемых в Украине.