Государственные геологические компании закончили год с прибылью в 10 млн гривен

“В сферу управления Госгеонедр входит 21 государственное предприятие. В 2017 году общая прибыль этих предприятий составил около 10 млн грн. При этом 2016 год эти предприятия закончили с убытком в 6 млн грн”, — сказал он.

Напомним, Бразилия выразила заинтересованность в обсуждении возможных проектов по разработке полезных ископаемых в Украине.