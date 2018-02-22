Державні геологічні компанії закінчили рік із прибутком в 10 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За підсумками 2017 року державні геологічні підприємства отримали 10 млн гривень прибутку. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає УНН.
“До сфери управління Держгеонадр входить 21 державне підприємство. У 2017 році загальний прибуток цих підприємств склав близько 10 млн грн. При цьому 2016 рік ці підприємства закінчили зі збитком у 6 млн грн”, — сказав він.
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