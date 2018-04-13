Государственная поддержка территориальных общин выросла в 39 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За четыре года государственная поддержка территориальных общин возросла в 39 раз. Об этом сообщил во время селекторного совещания с регионами министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
“По сравнению с 2014 годом, государственная поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры в 2018 году выросла в 39 раз. И это вопрос поддержки инфраструктуры, финансирование которой происходит через ГФРР — образование, здравоохранение, дорожная инфраструктура. Также это субвенции на социально-экономическое развитие ОТО, развитие медицины в сельской местности, средства на спортивную инфраструктуру и поддержку секторальной политики”, - отметил Зубко.
Он уточнил, что эти средства должны эффективно использоваться на развитие социальной инфраструктуры, дорожной, систем жизнеобеспечения и т.п., ведь государству, в условиях военной агрессии со стороны РФ, очень не просто поддерживать все выплаты на инфраструктуру регионов в размере 51% от общего фонда государственного бюджета.
Напомним, Кабинет министров утвердил направления 1,9 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование соответствующей инфраструктуры объединенных территориальных общин в 2018 году.