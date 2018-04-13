Державна підтримка територіальних громад зросла у 39 разів

“Порівнюючи з 2014 роком, державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури у 2018 році зросла у 39 разів. І це питання підтримки інфраструктури, фінансування якої відбувається через ДФРР — освіта, охорона здоров’я, дорожня інфраструктура. Також це субвенції на соціально-економічний розвиток ОТГ, розвиток медицини у сільській місцевості, кошти на спортивну інфраструктуру і підтримку секторальної політики”, — зауважив Зубко.

Він наголосив на тому, що ці кошти мають ефективно використовуватись на розбудову соціальної інфраструктури, дорожньої, систем життєзабезпечення тощо, адже державі, в умовах військової агресії з боку РФ, дуже не просто підтримувати всі виплати на інфраструктуру регіонів у розмірі 51% від загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив спрямування 1,9 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році.