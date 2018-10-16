Государственная лотерея принесла американцу пять побед

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8 марта, 13:20 • 114706 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122716 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162128 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150769 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139513 просмотра

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КИЕВ. 16 октября. УНН. 48-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 16,1 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя победителя - Пол Макдональд. Он одержал победу в государственной лотерее штата Мэриленд под названием "RaceTrax".

"Данный выигрыш - пятый на счету у американца. Четвертая победа Макдональда состоялась в прошлом году. Тогда он выиграл 194 тыс. долларов", - пишет издание.

Как распорядится выигрышем американец - не известно. Но некоторые планы на будущее он уже составил.

"Друзья давно просили меня научить их играть в "RaceTrax", - сказал победитель.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области три раза за 2018 год выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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