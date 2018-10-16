Государственная лотерея принесла американцу пять побед
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. 48-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 16,1 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Пол Макдональд. Он одержал победу в государственной лотерее штата Мэриленд под названием "RaceTrax".
"Данный выигрыш - пятый на счету у американца. Четвертая победа Макдональда состоялась в прошлом году. Тогда он выиграл 194 тыс. долларов", - пишет издание.
Как распорядится выигрышем американец - не известно. Но некоторые планы на будущее он уже составил.
"Друзья давно просили меня научить их играть в "RaceTrax", - сказал победитель.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области три раза за 2018 год выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.