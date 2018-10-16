Державна лотерея принесла американцеві п'ять перемог
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. 48-річний житель американського штату Меріленд виграв 16,1 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Пол Макдональд. Він здобув перемогу в державній лотереї штату Меріленд під назвою "RaceTrax".
"Даний виграш - п'ятий на рахунку американця. Четверта перемога Макдональда була минулого року. Тоді він виграв 194 тис. доларів", - пише видання.
Як розпорядиться виграшем американець - не відомо. Але деякі плани на майбутнє він вже склав.
"Друзі давно просили мене навчити їх грати в "RaceTrax", - сказав переможець.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області три рази за 2018 рік виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.