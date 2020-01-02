Государство сэкономило почти семь миллиардов грн на выплатах семьям с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 2019 году государство сэкономило на субвенциям семьям с детьми и малообеспеченным семьям 6,9 млрд грн в связи с низким уровнем рождаемости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
"Экономия по субвенции семьям с детьми, малообеспеченным семьям и т.д., в сумме 6,9 млрд грн, связанная с низким уровнем рождаемости, чем учтено в бюджетных показателях, меньшее количество семей, чей доход дает им право на получение социальной помощи, низкое пользования программой "муниципальная няня", - говорится в сообщении.
Напомним, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская сообщила, что с 2020 года семейные формы воспитания получат повышенные выплаты.