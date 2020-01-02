Держава заощадила майже сім млрд грн на виплатах сім’ям з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2019 році держава заощадила на субвенціях сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям 6,9 млрд грн у зв’язку з низьким рівнем народжуваності. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Економія по субвенції сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тощо, у сумі 6,9 млрд грн, пов’язана з нижчим рівнем народжуваності, ніж враховано в бюджетних показниках, менша кількість сімей, чий дохід надає їм право на отримання соціальної допомоги, низьке користування програмою "муніципальна няня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр соціальної політики України Юлія Соколовська повідомила, що з 2020 року сімейні форми виховання отримають підвищені виплати.