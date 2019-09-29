Государство в смартфоне: украинцы хотят рассчитываться лайками
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украинцы призывают Президента Украины Владимира Зеленского сделать Украину первым государством, в которой можно будет рассчитываться лайками на бытовом уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на петицию № 22/074728-эп, размещенную на сайте главы государства.
"Государство Украина уверенно идет в сторону диджитализации в различных сферах жизни. Учитывая это, мы предлагаем расширить понятие "Государство в смартфоне" и сделать Украину первым государством, в которой можно будет рассчитываться лайками на бытовом уровне", - говорится в тексте петиции.
Для этого автор предлагает разработать государственную социальную сеть, лайки в которой будут монетизированы и приравнены к государственной валюте - гривне.
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"Для реализации данной концепции предлагаем внести изменения в законодательство Украины относительно национальной валюты и внести лайки в перечень официальных валют, с которыми можно проводить валютные операции", - предлагают в петиции, которая сейчас набрала 3 подписи.
Сбор подписей продлится еще 91 день.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами.