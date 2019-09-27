Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українці матимуть портал та мобільний додаток "Дія", над яким працюють у межах створення бренду цифрової держави. Про це сьогодні на International IT Forum повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Сьогоднішня презентація і розробка бренду - це один із 90 проектів, які у нас в роботі. Хочу нагадати, що в моєму Міністерстві поки працюємо лише я і мій заступник. Уся робота – завдяки компаніям, підтримці хороших людей, фондів, бізнесу", - сказав Федоров.
Портал та додаток "Дія – зручно, непомітно, людяно" включатиме такі послуги:
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- оформити ФОП за 10 хвилин;
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- скористатися електронним кабінетом громадянина;
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- оцифрує сотні послуг;
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- дозволить отримати ліцензії та дозволи онлайн;
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- забезпечить підзвітність влади;
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- забезпечить цифрові медичні послуги тощо.
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Нагадаємо, зі створенням бренду цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.