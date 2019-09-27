Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинцы будут иметь портал и мобильное приложение "Действие", над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства. Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"Сегодняшняя презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работаем только я и мой зам. Вся работа - благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - сказал Федоров.
Портал и приложение "Действие - удобно, незаметно, человечно" будет включать следующие услуги:
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- оформить ФЛП за 10 минут;
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- воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
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- оцифрует сотни услуг;
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- позволит получить лицензии и разрешения онлайн;
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- обеспечит подотчетность власти;
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- обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.
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Напомним, с созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.