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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами

Киев • УНН

 • 18418 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинцы будут иметь портал и мобильное приложение "Действие", над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства. Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами

"Сегодняшняя презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работаем только я и мой зам. Вся работа - благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - сказал Федоров.

Портал и приложение "Действие - удобно, незаметно, человечно" будет включать следующие услуги:

  • оформить ФЛП за 10 минут;
  • воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
  • оцифрует сотни услуг;
  • позволит получить лицензии и разрешения онлайн;
  • обеспечит подотчетность власти;
  • обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.

Напомним, с созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

Украинские Национальные Новости

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