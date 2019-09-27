Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами

"Сегодняшняя презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работаем только я и мой зам. Вся работа - благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - сказал Федоров.

Портал и приложение "Действие - удобно, незаметно, человечно" будет включать следующие услуги:



оформить ФЛП за 10 минут;



воспользоваться электронным кабинетом гражданина;



оцифрует сотни услуг;



позволит получить лицензии и разрешения онлайн;



обеспечит подотчетность власти;



обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.



Напомним, с созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.